"Река Днепр течет свободно": у Зеленского ответили оккупантам на заявления о перекрытии воды для Крыма

Украина имела полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, воду из которого оккупанты хотели бы использовать для нужд российских военных баз на полуострове.

Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Своим постом он ответил представителям оккупационной администрации РФ в Крыму, которые продолжают говорить о вопросах водоснабжения и делают различные заявления и комментарии по поводу того, что, дескать, кто-то не имеет права «перекрывать» Днепр и «лишать доступа к воде из нее».

«Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России. Никто не перекрывал ее русло и доступ к воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла НЕ русло реки Днепр, а перекрыла искусственную технологическую сооружение (канал), который находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины», — пишет Кориневич.

На это, указывает представитель президента, Украина имеет полное право, и никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом ее использовать.

Напомним, что проблема с водоснабжением в Крыму возникла в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский полуостров, нарушив международное право. В ответ на это наша страна перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что позиция руководства нашего государства в вопросе подачи воды в Крым остается неизменной: она будет возобновлена сразу же после деоккупации полуострова.

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