По учебнику с грубым ляпом о дате основания Киева школьников не учат, — МОН

Министерство образования, сотрудников которого неоднократно уличали в неспособности заметить «ляпы», допускаемые авторами учебников, решило частично реабилитироваться в глазах общественности и разъяснить ситуацию с учебником для первых классов, где Киев, а также самые известные исторические памятники города существенно «омоложены» — примерно на тысячу лет.

Такой вывод можно сделать из сообщения на сайте ведомства.

«В социальных сетях и СМИ был распространен скриншот страницы учебника „Украинский язык“ (1 класс, авт. Хорошковская О.Н., в 2012 году издание), содержащий ошибку о дате основания столицы Украины — г. Киев. Министерство образования и науки Украины сообщает, что указанный учебник не соответствует типичным образовательным программам и требованиям Новой украинской школы и более 5 лет не используется как базовый учебник в образовательном процессе», — сказано в сообщении.

Другими словами: нынешние чиновники ни в чем не виноваты, учебник принимали их «попередники», сейчас же ошибки исправлены, ситуация с качеством информации в пособиях находится под контролем.

Также на всякий случай в министерстве добавили, что в соответствии с новым Государственным стандартом начального образования, внедрение которого начато с 1 сентября 2018 года, разработаны типовые образовательные программы для начальной школы и осуществляется обеспечение учебниками Новой украинской школы.

«Сейчас перечень учебных программ, учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных МОН для использования в начальной школе в 2020/2021 учебном году, содержит новые учебники для 1−3 классов учреждений общего среднего образования», — добавили в ведомстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали о резонансном случае с «ляпом» в пособии, который недавно заметили любители спорта в нашей стране: в пособии по всемирной истории за 11-й класс в рубрике «Участие Украины в международных спортивных соревнованиях» указано, что Андрей Шевченко играл за команду «Ювентус». Но все любители спорта знают, что такого никогда не было: за время игровой карьеры украинец в период с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год играл за команду «Милан», одного из главных соперникови «Юве». Особую пикантность ситуации придает то, что именно в матче между этими командами Шевченко забил гол, считающихся одним из лучших в его карьере.

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