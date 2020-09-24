В МВД прокомментировали "новую" версию убийства Шеремета

Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции отрабатывали версию о причастности к убийству журналиста Павла Шеремета мужчины по имени Максим Зотов, который якобы был «тесно связан» с бывшим налоговым министром времен Януковича Александром Клименко, являвшимся «неформально» владельцем «Радио Вести», где работал погибший журналист.

Но данная версия не подтвердилась.

Об этом рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает hromadske.

По словам Шевченко, полиция действительно отрабатывала эту версию. Но правоохранители из Департамента уголовного розыска Нацполиции якобы все проверили, и причастность Максима Зотова к убийству Шеремета не подтвердилась.

Он добавил, что муж Мацюк рассказал правоохранителям о давнем личном конфликте жены с Максимом Зотовым.

Напомним, что 22 сентября журналисты издания «Заборона» сообщили, что получили доступ к материалам дела Шеремета и утверждали, что в них содержатся показания, которые указывают на вероятную причастность к убийству журналиста мужчины по имени Максим Зотов.

Зотов связан с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко. А тот, в свою очередь, просил Шеремета помочь ему вернуться в Украину.

Издание рассказало о женщине Марине Мацюк, которая якобы обратилась в полицию и сообщила, что Зотов признался ей в убийстве Шеремета и попросил не рассказывать об этом никому.

Также напомним, что один из руководителей «Украинской правды», журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. 12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. 17 июля Печерский районный суд города Киева в очередной раз продлил Андрею Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 17 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что адвокаты музыканта Андрея Антоненко подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где она и было зарегистрирована. Заявление подано в связи с нарушением Украиной статьи 5 и § 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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