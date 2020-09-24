Не экономика и не военная мощь: дипломат объяснил, почему Запад сдержанно реагирует на выпады России

Кремль пытается сделать вид, что для него не важны международные санкции, и что он не реагирует на призывы мирового сообщества, но на самом деле все не так: России позволяют поступать так ввиду ее огромной территории и наличия ядерного оружия.

Об этом в интервью «Крым.Реалии» заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Россия делает вид, что она не обращает внимание на международное давление. А то, что в России во всех органах власти, в спецслужбах ежедневно работают сотни, если не тысячи специалистов, чтобы решать проблемы, которые возникают и вытекают из реакций международного сообщества на действия Российской Федерации — это факт», — уверен Кислица.

По его словам, международных партнеров Украины сдерживает то, что в РФ есть ядерное оружие.

«Российская экономика — это смешно на самом деле. Вы знаете, что ВВП России меньше чем цена земли острова Манхэттен. Даже если сравнивать мощь России и Советского Союза, то это нельзя сравнить. Но чем меньше у России мощи, тем более дерзко она действует на международной арене», — считает дипломат.

При этом он уверен, что главная угроза, исходящая от Российской Федерации — не в ее военной и экономической силе.

«Главная угроза — в том, что это огромная территория, на которой находится ядерное оружие, и не только ядерное оружие, которое должно контролироваться международными режимами. И это один из факторов, который сдерживает западных политиков и западных экспертов», — считает дипломат.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Владимир Зеленский пригласил всех друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержке обновленной резолюции по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Помимо этого Владимир Зеленский призвал поддержать обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года.

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