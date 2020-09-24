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Украина

К концу недели на всю Украину обрушатся грозы

7:37 24 сентября 2020
Небо


С четверга, 24 сентября, по субботу, 26 сентября, на большей чести Украины будет сухо и тепло, но погода радикально изменится в воскресенье. Ранее синоптики заявляли о том, что пока маловероятны ночные заморозки.

Как сообщает Укргидрометцентр, в ближайшие дни в стране сохранится сухая и теплая погода. Только в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 9−14°, на юге — до 17°, днем она поднимется до 23−28°, в западных областях будет в пределах 21−26°.

Но в воскресенье, 27 сентября, всю Украину накроют грозы. При этом на западе станы температура воздуха днем опустится до 13¬-15°. А в других регионах будет в пределах от 16° до 22°, на юге — до 24°.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз, какие сюрпризы готовит осень.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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