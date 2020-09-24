Украина отказалась признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признание его легитимным президентом Беларуси.

Как написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter, решение о признании Лукашенко принималось с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и последовавших за ней событий.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ», — подчеркнул Кулеба.

«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя „инаугурация“ А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — заявил он.

Ранее сообщалось, что легитимность президентства Лукашенко не признали США, Канада, Германия и другие страны.

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