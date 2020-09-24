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Украина

Украина отказалась признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

10:29 24 сентября 2020
Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признание его легитимным президентом Беларуси.

Как написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter, решение о признании Лукашенко принималось с учетом хода избирательной кампании в Беларуси и последовавших за ней событий.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ», — подчеркнул Кулеба.

«Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя „инаугурация“ А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», — заявил он.

Ранее сообщалось, что легитимность президентства Лукашенко не признали США, Канада, Германия и другие страны.

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