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Украина

Андрей Данилко скандально высказался о Революции Достоинства

12:25 24 сентября 2020
Андрей Данилко

Украинский артист Андрей Данилко, который умудряется выступать на корпоративах у богатых граждан РФ без посещения России, заявил, вспоминая события Евромайдана, что, по его мнению, «революции делают расчетливые люди».

Как сказал Андрей Данилко в интервью «1+1», его жизнь поменялась в 2014 году, когда он посчитал для себя нелепым далее выступать в образе Сердючки.

«Я очень переживал и понимал, что все направлено против простых людей. А я всегда был за простых людей, потому что я — простой человек. Революцию делают не романтики, а расчетливые люди, которые преследуют свои цели. А участвуют и погибают романтики. Вот это страшно», — сказал Данилко.

Ранее Данилко рассказал, какую роль в его судьбе сыграл Джигарханян.

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Андрей Данилко скандально высказался о Революции Достоинства

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