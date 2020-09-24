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Украина

Аэропорт «Ужгород» восстановит работу: Украина и Словакия подписали соглашение

13:00 24 сентября 2020
Подписание

В рамках визита в Словакию президента Украины Владимира Зеленского было подписано соглашение со Словакией, которое дает возможность возобновить работу аэропорта «Ужгород». Ранее на границе со Словакией застряли сотни грузовиков.

Как сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, непростые переговоры завершились положительно.

Проблема заключалась в том, что взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией, поэтому взлеты и посадки происходят через воздушное пространство соседнего государства, а это требует заключения межправительственного соглашения.

«Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписано соглашение, благодаря которому международный аэропорт „Ужгород“ сможет восстановить функционирование. Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья», — написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Львова не могли улететь граждане США, Германии и Канады.

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