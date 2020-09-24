Зеленский не вернется в «Квартал 95», — близкий друг

Руководитель «Квартала 95» Евгений Кошевой, после четырехмесячного президентства Владимира Зеленского заявлявший, что его экс-коллега устал, сказал, что после завершения президентской каденции тот не вернется в шоу.

«Он не просился и, думаю, что не попросится — у него есть, чем заниматься», — заявил Кошевой в эфире ICTV.

На видео — с 01:53

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский ответил на на электронную петицию, в которой ему напоминали об обещании подать в отставку в случае нарушения Закона, заявив, что в отставку не пойдет, так как несвоевременное предоставление Национальному агентству информации об изменении имущественного состояния семьи произошло «в результате ошибки».

Фото со странички Владимира Зеленского в соцсетях.

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