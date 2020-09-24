Бабье лето сменят дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине 25–28 сентября

В начале этой недели синоптики обещали, что в Украине потеплеет и такая погода будет даже после наступления астрономической осени. Действительно, день осеннего равноденствия (22 сентября) перемен не принес, днем по-прежнему тепло, а по ночам — по-сентябрьски прохладно. Правда, к концу недели, по словам синоптиков, Украину накроют дожди с грозами.

Действительно ли осень вступает в свои права? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

В пятницу, 25 сентября, на западе Украины местами возможны дожди, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных областях плюс 23−25, а в южных воздух прогреется до 27 градусов.

В субботу, 26 сентября, дожди с грозами ожидаются на западе страны, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем местами в западных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 19−20, на остальной территории Украины тепло — 25- 27 градусов, местами на юге — до 28.

В воскресенье, 27 сентября, грозовые дожди ожидаются по всей Украине. В западных областях осадки будут сильными, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Температура во всех регионах немного снизится. В западных — до 13−15 градусов, в остальных — до 19−20 градусов. В Крыму воздух прогреется до 24 градусов тепла.

В понедельник, 28 сентября, по всей территории страны сохранится дождливая погода, скорость ветра — около 12 метров в секунду. В западных областях температура воздуха днем опустится до плюс 12, в северных будет около 20 градусов, а в южных ожидается до 22 тепла.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, в третьей декаде сентября потеплеет, это можно считать бабьим летом.

— Умеренное тепло будет днем, возможны прохладные ночи, но без заморозков, — говорит синоптик. — В последнюю десятидневку месяца осадки не ожидаются.

— В первые дни октября сохранится довольно теплая погода, но уже с средины первой декады месяца она испортится — задождит, температура снизится, — рассказал ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач. — Правда, это продлится недолго, через несколько дней потеплеет. Это потепление захватит и начало второй десятидневки месяца. Затем погода будет прохладной и с дождями, но не очень сильными. А под конец декады снова потеплеет на несколько дней. Последние десять дней октября ожидаются прохладными, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки.

Напомним, что ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань сказал, что небольшие дожди возможны 27 сентября. «Во второй половине месяца похолодает до 16—24 градусов, — отметил он. — По ночам ожидается плюс 8−17». По прогнозам, которые он ранее дал «ФАКТАМ», в октябре также возможны несущественные осадки: 9−10 октября, с 14-го по 18-е, а также 28 октября. «В первой половине месяца термометры будут показывать 16 — 17 выше нуля, а во второй — 17—18 градусов тепла. По ночам температура воздуха опустится до 2—4 выше нуля», — отметил Леонид Горбань.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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