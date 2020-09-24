Пасынок Кернеса показал выписку «Шарите» о состоянии мэра: «делает шаги»

Пасынок мэра Харькова Родион Гайсинский, который ранее информировал о значительном улучшении состояния здоровья заболевшего коронавирусом Геннадия Кернеса, сообщил об изменениях в самочувствии отчима.

Как написал Гайсинский в своем Instagram, выздоровление в немецкой клинике «Шарите» Геннадия Кернеса продвигается быстрым темпом, и ожидается его полное излечение от коронавирусной инфекции.

«С каждым днем он делает успешные шаги вперед, и вскоре мы ожидаем его полного выздоровления», — говорится в сообщении.

Пасынок Кернеса также приложил фото выписки клиники с информацией об актуальном состоянии городского головы Харькова.

Ранее сообщалось, что Кернес задекларировал расходы на перелет в Германию и лечение. Он подал декларацию, в которой указаны затраты на медицинские услуги, а также специализированные авиационные транспортные расходы.

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