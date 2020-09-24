28.14 / 28.32 32.66 / 33.07
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Боевики, а не повстанцы: Фокин извинился за скандальную "оговорку"

15:30 24 сентября 2020
Витольд Фокин

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, чье заявление о «всеобщей амнистии» вызвало немалый резонанс, назвал воюющих на Донбассе боевиков «повстанцами», но после извинился за свои слова.

Об этом «НВ» заявили в Офисе президента. «Говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на украинско-российской границе чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации, я опрометчиво употребил термин „повстанцы“. И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать „боевики“. Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова», — заявил Фокин и выразил сожаление, что его «оговорка вызвала столь значительный резонанс».

Эксклюзивное интервью с председателем правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директором Харьковской правозащитной группы, участником диссидентского движения 1970−1980-х годов Евгением Захаровым о ситуации на Донбассе и о том, к чему может привести «всеобщая амнистия», читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии, автор Anatoliy Pashko.

281

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юрий Столяр

Умер после пластики носа: в Харькове скандал из-за смерти 24-летнего парня

Алексей Навальный

В России из-за "повара Путина" арестовали квартиру Навального

Андрей Данилко

Андрей Данилко скандально высказался о Революции Достоинства

девочка плачет

Во Львове организатора детских лагерей обвиняют в изнасиловании 11 девочек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер