Боевики, а не повстанцы: Фокин извинился за скандальную "оговорку"

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин, чье заявление о «всеобщей амнистии» вызвало немалый резонанс, назвал воюющих на Донбассе боевиков «повстанцами», но после извинился за свои слова.

Об этом «НВ» заявили в Офисе президента. «Говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на украинско-российской границе чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации, я опрометчиво употребил термин „повстанцы“. И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать „боевики“. Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова», — заявил Фокин и выразил сожаление, что его «оговорка вызвала столь значительный резонанс».

Эксклюзивное интервью с председателем правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директором Харьковской правозащитной группы, участником диссидентского движения 1970−1980-х годов Евгением Захаровым о ситуации на Донбассе и о том, к чему может привести «всеобщая амнистия», читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии, автор Anatoliy Pashko.

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