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Украина

Боевики заминировали трассу в районе Попасной на Донбассе

15:29 24 сентября 2020
мины

Российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают минировать дороги, ведущие к жилым районам. Новый заминированный участок заметили наблюдатели ОБСЕ. Противопехотная мина МОН-200 была установлена возле оккупированного поселка Молодежное Попаснянского района Луганской области.

Всего в августе-сентябре с помощью беспилотников ОБСЕ выявила несколько заминированных дорог на Донбассе. Так, заблокирована минами дорога от микрорайона Трудовские в оккупированном Донецке до города Марьинка.

Как сообщило командование операции Объединенных сил, 23 вражеские противотанковые мины были выявлены на бывшей рулевой дорожке разрушенного аэропорта «Донецк». Также заминированными оказали дороги возле села Веселая Гора Луганской области и около Саханки Донецкой области.

В ОБСЕ заметили, что оккупанты скрыто минируют территории противопехотными минами ПОМ-2, которые самоликвидируются в среднем за сутки. Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7.

Напомним, Минобороны и организация The HALO Trust составили карту самых опасных районов на Донбассе, где крайне высока вероятность попасть на заминированный участок. Очень много минных полей находятся вдоль нынешней линии разграничения.

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