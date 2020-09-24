28.14 / 28.32 32.66 / 33.07
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Киев отменил проведение белорусско-украинского экономического форума с участием президентов

15:55 24 сентября 2020
Лукашенко и Зеленский

Украина, в августе «поставившая на паузу» отношения с Беларусью, где после президентских выборов начались массовые акции протеста, отметила экономический украинско-белорусский форум в Гродно, который планировали провести в октябре 2020 года с участием президентов двух стран.

Как сообщает посольство Беларуси в Украине, об этом в интервью изданию «Украина бизнес ревю» заявил глава белорусской дипмиссии Игорь Сокол.

Дипломат отметил, что Форум регионов «планировался, как центральное событие на двустороннем треке», и что изначально это мероприятие носит «исключительно экономический характер».

«На днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают, в первую очередь, экономики наших стран, межрегиональные связи и связи между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения „на паузу“, значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — заявил посол Беларуси.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после «тайной инаугурации» Александра Лукашенко 23 сентября в Минске министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ, и что инаугурация не означает признание Лукашенко легитимным главой белорусского государства.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юрий Столяр

Умер после пластики носа: в Харькове скандал из-за смерти 24-летнего парня

Алексей Навальный

В России из-за "повара Путина" арестовали квартиру Навального

Андрей Данилко

Андрей Данилко скандально высказался о Революции Достоинства

девочка плачет

Во Львове организатора детских лагерей обвиняют в изнасиловании 11 девочек

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер