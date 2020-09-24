Киев отменил проведение белорусско-украинского экономического форума с участием президентов

Украина, в августе «поставившая на паузу» отношения с Беларусью, где после президентских выборов начались массовые акции протеста, отметила экономический украинско-белорусский форум в Гродно, который планировали провести в октябре 2020 года с участием президентов двух стран.

Как сообщает посольство Беларуси в Украине, об этом в интервью изданию «Украина бизнес ревю» заявил глава белорусской дипмиссии Игорь Сокол.

Дипломат отметил, что Форум регионов «планировался, как центральное событие на двустороннем треке», и что изначально это мероприятие носит «исключительно экономический характер».

«На днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают, в первую очередь, экономики наших стран, межрегиональные связи и связи между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения „на паузу“, значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — заявил посол Беларуси.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после «тайной инаугурации» Александра Лукашенко 23 сентября в Минске министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ, и что инаугурация не означает признание Лукашенко легитимным главой белорусского государства.

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