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Украина

Сотни автомобилей застряли на границе со Словакий и Венгрией: в Госпогранслужбе назвали причину (видео)

17:33 24 сентября 2020
фуры

У западной границы Украины скопились сотни грузовиков. Более двухсот фур ожидают выезда в Словакию и Венгрию в пунктах пропуска «Ужгород» и «Тиса». Еще около двухсот микроавтобусов и легковых автомобилей скопились в пункте пропуска «Лужанка» на границе с Венгрией. Причиной пробок на границе украинская сторона называет ограничения, введенные Венгрией.

В Госпогранслужбе Украины обратили внимание, что с 21 сентября соседняя страна не пропускает иностранных граждан, если поездка не носит срочного безотлагательного характера. Для украинцев въезд в Венгрию возможен только в качестве транзитных пассажиров, но и то, разрешается использовать лишь два пункта пропуска: «Лужанка» и «Тиса».

Ожидается, что усиленные карантинные ограничения в Венгрии продолжат действовать как минимум до октября. Руководство Госпогранслужбы Украины просит тех, кто следует в Венгрию, выбирать наименее загруженные пункты пропуска и следить за ситуацией на границе.

Напомним, в Венгрии учли ситуацию с распространением коронавируса и с 1 сентября ввели ограничения на въезд в страну иностранных граждан.

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