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Украина

С 28 сентября в Украине новое эпидемиологическое зонирование: Тернополь снова "красный", Киев — "желтый"

18:37 24 сентября 2020
карантин

В Украине снова поменялись границы карантинных зон. В соответствии с новыми принципами зонирования с 28 сентября и на последующие 14 дней красная зона сократится до минимума. Там останутся лишь города Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Киев переходит из оранжевой в желтую зону.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, «оранжевая зона» будет распространяться на следующие районы и города:

  • города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;
  • город Угледар Донецкой области;
  • город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
  • город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;
  • города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
  • Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • города Канев и Смела, Каневский и Смилянский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставненский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путивльский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области;

«Желтая зона» будет представлена следующими населенными пунктами:

  • Винница, Козятин, Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • города Луцк и Ковель, Гороховский, Иванчивский, Киверцовский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Луцкий, Шацкий районы Волынской области;
  • города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области;
  • города Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;
  • города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Народицкий, Новоград-Волынский, Олевский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Перечинский, Раховский и Тячевский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;
  • города Болехов и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;
  • города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
  • города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
  • города Николаев и Вознесенск, Витовский, Вознесенский, Казанковский и Николаевский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;
  • города Полтава и Миргород, Диканский, Котелевский, Миргородский, Новосанжарский, Полтавский, Решетиловский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка, Белопольский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Недрыгайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области;
  • города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • города Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий район Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Ватутино и Золотоноша, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
  • города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Корюковский, Прилуцкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;
  • город Киев.

Напомним, прошлый раз границы карантинных зон пересматривались 18 сентября, а начали действовать они с 21 сентября.

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