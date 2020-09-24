28.14 / 28.32 32.65 / 33.07
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Комитет Рады поддержал создание ВСК по срыву захвата "вагнеровцев"

19:27 24 сентября 2020
вагнеровцы

В Раде сделан первый шаг для создания временной следственной комиссии по делу о срыве спецоперации с захватом «вагнеровцев». Профильный комитет по вопросам нацбезопасности дал «добро» на создание такой комиссии. Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев, который ранее публиковал материалы, подтверждающие срыв спецоперации.

Вопросу о следственной комиссии еще предстоит обсуждение на заседании регламентного комитета. Затем документ будет вынесен в зал парламента. Как отметил депутат, необходимо добиться, чтобы важный вопрос был поставлен в повестку дня спикером Рады и нашел голоса парламентариев.

Нардеп Михаил Забродский отметил, что комитет по безопасности почти единогласно проголосовал за следственную комиссию. «Особой пикантности рассмотрению добавляло то, что среди возможных „фигурантов“ расследования потенциально должны оказаться не только представители двух ведущих спецслужб, но и сотрудники Офиса президента и Генеральной прокуратуры», — добавил парламентарий.

Напомним, согласно тем документам, что опубликовал Владимир Арьев, операция по задержанию наемников ЧВК Вагнера сорвалась из-за утечки информации в Украине. Родственники погибших на Донбассе военных, представители общественности, активисты предложили, чтобы в Раде была создана комиссия, которая бы нашла виновных в провале важной операции украинских спецслужб.

Как сообщали «ФАКТЫ», наемники ЧВК Вагнера были задержаны в июле в Беларуси, но потом при странных обстоятельствах были переданы Москве.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юрий Столяр

Умер после пластики носа: в Харькове скандал из-за смерти 24-летнего парня

Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Верка Сердючка

Андрей Данилко раскрыл роль Джигарханяна в скандале с Россией после Евровидения

Джорджина Родригес

Невеста Криштиану Роналду бросила вызов Ким Кардашьян пикантными фото в Instargram

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер