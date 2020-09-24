Сытник подхватил коронавирус и ушел на больничный, — СМИ
Коронавирус заподозрили у еще одного высокопоставленного чиновника. На больничный ушел директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Как сообщают «Українські новини», ссылаясь на информированные источники, у Сытника подтвердили COVID-19. В НАБУ диагноз директора не комментируют, но подтверждают, что он на больничном и работает дистанционно.
Напомним, за последние сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили более чем у 3,3 тыс. человек, установлены новые границы карантинных зон.
Фото НАБУ/Facebook148
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