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Украина

Сытник подхватил коронавирус и ушел на больничный, — СМИ

20:17 24 сентября 2020
сытник

Коронавирус заподозрили у еще одного высокопоставленного чиновника. На больничный ушел директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Как сообщают «Українські новини», ссылаясь на информированные источники, у Сытника подтвердили COVID-19. В НАБУ диагноз директора не комментируют, но подтверждают, что он на больничном и работает дистанционно.

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили более чем у 3,3 тыс. человек, установлены новые границы карантинных зон.

Фото НАБУ/Facebook

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Сытник подхватил коронавирус и ушел на больничный, — СМИ

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