Суд оштрафовал "слугу народа" Потураева за "забывчивость"

«Забывчивостью» при внесении изменений в данные об имущественном состоянии, похоже, страдает не только глава государства, но и народные избранники из его политической силы.

Так, в подобном «грешке» журналистам сознался депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Никита Потураев, пишут Українські Новини.

Сделал он это, правда, после того, как Печерский районный суд Киева признал его виновным в коррупционном нарушении, а именно в несвоевременном внесении денных в декларацию о существенных изменениях относительно покупки автомобиля и присудил штраф 1 700 гривен.

«Я признал свою вину и соответственно подписал протокол (админпротокол о нарушении). Суд назначил 1 700 гривен штрафа», — сообщил депутат.

Он отметил, что ошибочно не внес в необходимый срок данные о покупке автомобиля в декларацию.

«Это моя ошибка. Я ее признаю», — добавил нардеп.

Парламентарий объяснил, что посчитал, что из-за отсрочки подачи ежегодных деклараций до 1 июня имел право не декларировать существенные изменения до этого же срока.

«Мне нужно было запросить разъяснение НАПК относительно этого момента, но я этого не сделал», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что не будет обжаловать решение суда, так как полностью с ним согласен и заявил, что нормально относится к тому факту, что его фамилия будет внесена в реестр лиц, которые совершили коррупционное правонарушение.

Агентство напоминает, что глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин не явился в Печерский районный суд на рассмотрение административного протокола за несвоевременную подачу им электронной декларации, заседание было перенесено на 30 сентября. В начале августа Нацполиция составила на Шабунина админпротокол за несвоевременную подачу декларации. Шабунину грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 гривен).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что силовики «закрыли глаза» на изменения в имущественном положении другого народного депутата, о которых писали средства массовой информации.

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