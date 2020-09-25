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Украина

Бабье лето почти закончилось: где ждать дождей на выходных

7:19 25 сентября 2020
погода

Погода в конце текущей недели испортится. Как и обещали синоптики, пройдут дожди, местами с грозами. 25 сентября осадки придут к жителям западных областей, а до воскресенья, 27 сентября, с дождями будет вся Украина.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 25 сентября небольшой дождь ожидается на Закарпатье и Прикарпатье. День будет теплым, до 23−28°.

26 сентября дожди продолжатся в западных областях, распространившись на Волынь и Буковину.

27 сентября в зоне осадков будет вся Украина. Ощутимо похолодает. Днем на западе до +19 градусов, на востоке и юге — до +24°.

Напомним, о погоде до конца сентября «ФАКТЫ» расспросили специалистов Украинского гидрометцентра и народных синоптиков. Об этом в статье «Бабье лето сменят дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине 25−28 сентября».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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