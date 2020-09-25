Депутат Юрченко, подозреваемый во взятках, вышел из СИЗО под залог

Народный депутат Александр Юрченко, подозреваемый в получении взятки за лоббирование законопроектов, вышел из СИЗО. За парламентария внесен залог в размере 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Как сообщает Telegram-канал Insidernews, залог был внесен 24 сентября, а утром 25 сентября депутат смог выйти из-под стражи.

Напомним, дело о злоупотреблениях в депутатском корпусе расследовалось Национальным антикоррупционным бюро Украины. Детективы НАБУ выдавали за себя за предпринимателей, заинтересованных в продвижении ряда законодательных инициатив. В поле зрения НАБУ попали депутат Александр Юрченко и его помощник. Якобы от них было получено согласие за вознаграждение дать ход законопроекту о бытовых отходах.

17 сентября депутат Юрченко был исключен из фракции «Слуга народа».

Фото Олександр Юрченко/Facebook



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