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Украина

НБУ ликвидирует скандальный банк "Аркада"

11:43 25 сентября 2020
НБУ

НБУ, ранее признавший банк «Аркада» неплатежеспособным, принял решение о его ликвидации.

Как сообщают в Нацбанке, по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц было принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ «Аркада».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководителю банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен. Речь шла о средствах фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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