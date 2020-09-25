Украинским пользователям "ВКонтакте" власти пригрозили полицией

Запрет российских соцсетей, в частности, «Одноклассники» и «ВКонтакте», не смог полностью перекрыть доступ к этим сервисам.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, россияне «быстро меняют прокси» — украинские специалисты не успевают это отслеживать. «В Украине есть институции, которые непосредственно за это отвечают. Сейчас это находится в работе. Мы считаем, что в ближайшее время при помощи наших международных партнеров этот вопрос будет решен», — цитирует Данилова «Сегодня».

В то же время, по его словам, украинские интернет-пользователи должны понимать и свою ответственность: «Все пользователи будут находиться на учете. Если они и в дальнейшем будут распространять российский контент на территории Украины, то получат определенные проблемы с Нацполицией и силовыми структурами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СНБО объяснило обход мобильным приложением соцсети «ВКонтакте» блокировок в Украине активизацией работы российских спецслужб перед местными выборами.

Изображение difisher с сайта Pixabay.

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