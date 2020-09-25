28.16 / 28.35 32.66 / 33.08
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинским пользователям "ВКонтакте" власти пригрозили полицией

12:20 25 сентября 2020
Человек с телефоном

Запрет российских соцсетей, в частности, «Одноклассники» и «ВКонтакте», не смог полностью перекрыть доступ к этим сервисам.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, россияне «быстро меняют прокси» — украинские специалисты не успевают это отслеживать. «В Украине есть институции, которые непосредственно за это отвечают. Сейчас это находится в работе. Мы считаем, что в ближайшее время при помощи наших международных партнеров этот вопрос будет решен», — цитирует Данилова «Сегодня».

В то же время, по его словам, украинские интернет-пользователи должны понимать и свою ответственность: «Все пользователи будут находиться на учете. Если они и в дальнейшем будут распространять российский контент на территории Украины, то получат определенные проблемы с Нацполицией и силовыми структурами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СНБО объяснило обход мобильным приложением соцсети «ВКонтакте» блокировок в Украине активизацией работы российских спецслужб перед местными выборами.

Изображение difisher с сайта Pixabay.

167

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Крыса Магава

Крыса-сапер награждена золотой медалью за героизм (фото, видео)

школа

В Украине хотят перенести каникулы в школах из-за выборов

Александр Малинин

«Меня в Украину пропустили, а музыкантов — нет»: как прошел концерт Малинина в Одессе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер