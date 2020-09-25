В Украине хотят перенести каникулы в школах из-за выборов

Минобразования рекомендует школам установить новые даты каникул. Если раньше речь шла о периоде с 26 октября по 1 ноября, то теперь рекомендуется начать каникулы раньше, за дня до местных выборов. Голосование, как известно, назначено на воскресенье 25 октября.

О новых сроках каникул говорилось на брифинге министра образования Сергея Шкарлета в Кривом Роге. Новое письмо с рекомендациями уже направлено в школы. При этом министр еще раз напомнил, что все указанные в письме даты — это рекомендации, учебное заведение может само установить себе график работы.

Представители Минобразования уточнили, что каникулы рекомендуют установить с четверга 22 октября и закончить в пятницу 30 октября.

Напомним, ранее Минобразования разъяснило, как школьники могут вернуться к учебе, если в течение 14 дней соблюдали самоизоляцию.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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