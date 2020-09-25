Дожди и штормовой ветер: где испортится погода на выходных

В выходные дни, 26 и 27 сентября, после сухой и солнечной погоды, в Украине ожидаются дожди и некоторое снижение температуры воздуха.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в субботу, 26 сентября, будет сильный штормовой юго-восточный ветер. «Дожди пройдут в западных областях Украины, локально — в Одесской области, ночью — местами еще и в Винницкой области. На остальной территории Украины суббота ожидается сухой, разве что на север уже начнут набегать тучи», — прогнозирует синоптик.

Температура воздуха днем все еще будет высокой — до + 23 + 27 градусов, в западных регионах — прохладнее из-за дождей: + 19 + 23 градусов.

В воскресенье, 27 сентября, увеличение осадков обусловит атмосферный фронт циклона Wicca.

«В течение суток дожди пройдут через всю территорию Украины — ночью на западе, днем осадки потянутся через центральную часть, захватят север и местами юг, а к вечеру воскресенья или в ночь на понедельник — дойдут и до восточных областей», — уточняет синоптик и добавляет, что в воскресенье будет по-прежнему ветрено.



Температура воздуха в воскресенье составит:

на западе — до + 14 + 19 градусов;

на севере Украины и в Винницкой области — не выше +18 + 23 градусов;

в большинстве центральных областей и на востоке страны — до + 22 + 26 градусов;

на юге — до + 23 + 26 градусов.

«В Киеве в субботу будет сильный (до штормовых порывов) ветер юго-восточного направления. Без дождя, но уже с облаками. Днем +25 градусов. В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и понижение температуры воздуха до +19 +20 градусов. В Украину постепенно заходит явно другая воздушная масса», — добавила Наталья Диденко.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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