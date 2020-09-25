Крестовоздвижение: что это за праздник и что запрещено делать в этот день

27 сентября православные и грекокатолики отмечают двунадесятый праздник (один из двенадцати величайших праздников литургического года) — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В основу праздника легли как новозаветные события, так и более поздние, относящиеся к истории церкви.

История праздника

28 октября 312 года произошло историческое сражение у Мульвийского моста, которое положило начало всем дальнейшим событиям праздника Воздвижение. Это была битва за главный город империи между Константином Великим (306−337), правившим Галлией, и его противником — римским императором Марком Аврелием Валерием Максенцием (306−312), тираном и редкостным мерзавцем, по словам английского историка Гиббона, «внушавшим и презрение, и отвращение». Он самым жестоким образом издевался над жителями подконтрольных ему Италии, Испании и части Африки и вознамерился захватить еще и Галлию.

Накануне боя Константин увидел во сне Христа, повелевшего ему написать на знаменах и щитах своего воинства греческие буквы ХР, а утром на небе — знамение в виде главного символа христианства — Креста, окруженного надписью Hoc vince (что переводится как «Этим побеждай» или на древнеславянском «Сим победиши»). Константин, выполнив повеление Христа, повел своих воинов на врага, силы которого более чем вдвое превышали его собственные. И одержал блистательную победу. В тот же день он с триумфом вошел в Рим.

Рафаэль Санти, фреска "Видение Креста Константину Великому", Дворец понтификов, Ватикан, 1520-1524

Вскоре после этого Константин Великий принял христианство и стал первым римским императором, узаконившим в своем государстве христианство и отменившим казнь через распятие. Кроме того, он решил разыскать крест, на котором принял мученическую смерть Спаситель. Для этого он отправил в Иерусалим свою мать царицу Елену. Долгое время поиски были безрезультатными. Иерусалим почти сравнял с землей император Адриан, и было даже трудно определить, где когда-то находилась Голгофа. Но благодаря помощи старого еврея по имени Иуда место было найдено. (Впоследствии Иуда принял христианство, получив в крещении имя Кириак, и стал епископом Иерусалима. Но при императоре Юлиане Отступнике принял мученическую смерть за веру.)



Оказалось, что на месте распятия Христа язычниками было сооружено капище Венеры. Под ним и обнаружили три креста, гвозди, шипы от тернового венца, а чуть в стороне табличку (титло) с надписью по-еврейски, по-гречески и по-римски, сделанной Понтием Пилатом: «Иисус Назорей, царь Иудейский».

Титло

И тут возникла проблема, как определить, который из найденных крестов является Господним. Как раз в это время мимо места раскопок проходила похоронная процессия — вдова хоронила своего единственного сына. Тогда к покойному приложили все три креста. И от соприкосновения с одним из них сын вдовы ожил.

Весть о свершившемся чуде мгновенно распространилась по городу. Место находки окружило огромное количество людей, мечтавших хоть издали увидеть святыню. Тогда принимавший участие в поисках Патриарх Макарий несколько раз высоко поднял (воздвиг) Крест.

Как говорит предание, событие это произошло перед Пасхой в 326 году. Поэтому первоначально Крестовоздвижение отмечалось на второй день Пасхи. Но когда 26 сентября (по новому стилю) 335 года освятили построенную на месте обретения Животворящего Креста церковь Воскресения, в честь этого события праздник Воздвижения перенесли на следующий после освящения день — на 27 сентября.

Все находки, сделанные в Иерусалиме, а также небольшое количество земли с Голгофы святая Елена увезла с собой в Рим. Они и сегодня хранятся в базилике Честного и Животворящего Креста Господня (Санта-Кроче-ин-Джерусалемме), возведенной Константином после смерти матери.

Базилика Санта-Кроче-ин-Джерусалемме

А с VII века с этим праздником начинают связывать еще одно событие — возвращение греческим императором Ираклием Животворящего Креста из Персии.

Персидский царь Хозрой II после разграбления Иерусалима увез в Персию Животворящий Крест Господень и захваченного в плен патриарха Захарию (609−633). Только через 14 лет, в 629 году, благодаря императору Ираклию (610−641) святыню в сопровождении Захарии вернули в Иерусалим. Тогда, как и при обретении Животворящего Креста, предстоятель тоже воздвигал святыню, поворачивая ее на все стороны света.

Когда же, облаченный в парадную пурпурную мантию и с царским венцом на голове, император Ираклий в сопровождении патриарха Захарии понес Крест Господень в храм Воскресения, ангел Господень остановил его перед воротами, через которые проходят на Голгофу. Патриарх указал императору на то, что Спаситель нес свой Крест для искупления грехов человеческих в уничиженном виде. Тогда Ираклий снял венец, надел простую одежду и после этого беспрепятственно внес святыню в храм.

Чин воздвижения Креста и поклонения ему совершается во время богослужения, называемого «бдением» (сейчас в очень немногих храмах и монастырях проводятся положенные в такой праздник Всенощные, т. е. длящиеся всю ночь, бдения), накануне праздника, вечером 26 сентября. Традиционный цвет облачения священников в этот праздник — фиолетовый. Во время праздничной службы Крестом пятикратно осеняют присутствующих и возвышают его на стороны света: на восток, запад, юг, север и еще раз на восток.

Что запрещено в этот день

В память о крестных страданиях Спасителя на Воздвижение соблюдается строгий однодневный пост: нельзя есть яйца, мясные, рыбные и молочные блюда. Народное мнение по этому поводу гласит: кто в этот день постится, тому семь грехов простится, а на того, кто пост нарушит, семь грехов воздвигнутся.

Как и в другие христианские праздники, в этот день надо стараться не допускать никаких ссор, особенно с родственниками. Нельзя держать зло на кого-либо. Надо особо следить за своим языком, чтобы даже ненароком никого не обидеть. И, конечно, просто недопустимо сквернословие.

Желательно и избегать выполнения грязной или тяжелой работы, особенно, если ее можно отложить на другое время.

Среди простых людей бытовало мнение, что на Здвижение, готовясь к зиме, сильно активизируется всякая нечисть. Кроме того, по народным верованиям, на Здвижение все земные гады — от безобидных ужей до самых ядовитых гадюк — сползаются в огромную яму под землей, чтобы там перезимовать и полизать гадючий камень. И если случайно оказаться на их пути, не избежать укуса. Поэтому ни в коем случае нельзя ходить в лес, и надо самым тщательным образом запирать в этот день ворота, двери и даже окна жилищ, чтобы никакая заблудившаяся гадина не смогла по ошибке заползти в них на зимовку.

А еще было замечено, что все начатые в этот день дела обречены на провал. Так что нечего даже и пробовать… По этой же причине, к слову, не стоит играть в этот день свадьбы — брак наверняка окажется неудачным.

Что можно делать в этот день

Верующие люди посещают на Воздвижение храмы, чтобы присутствовать на праздничной службе, поклониться Животворящему Кресту Господнему, помолиться за своих близких и за себя.

Если нужно подарить своим крестникам, детям или знакомым крестик, то лучшего времени, чем Воздвижение, для его приобретения не найти. Говорят, что купленный в этот день в храме крестик будет охранять своего владельца, даже если его не носить постоянно.

Очень поощряется в Крестовоздвижение по мере сил и возможностей оказывать поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается. Впрочем, благие дела во имя Господне уместны в любое время.

Освящение на Воздвижение нового дома должно принести его жильцам счастье и здоровье, так как в народе считается, что чудотворная сила святой воды и креста в этот день многократно увеличивается.

Традиции праздника

В народе этот праздник издавна носил название «Здвиження». Наши предки, жившие в сельской местности, для защиты себя и своего жилища от любых напастей на Здвиження рисовали в домах всякими подручными средствами (мелом, сажей, чесноком и т. д. ) кресты. А чтобы защитить от всякого зла животных и собранный урожай, было принято помещать крестики (как правило, самодельные, например, из веточек рябины или других растений) в закромах и в загонах со скотом.

Приметы дня Народные синоптики по погоде на Воздвижение определяли, какими будут зима, весна и лето. Если утро праздничного дня морозное, зима будет ранней. Если день выдастся ясный и теплый, зима наступит не скоро. Резкое похолодание предсказывает раннюю весну, ветер с севера — теплое лето, а западный ветер предрекает дождливое и холодное лето.

В этот день именины празднует Иван.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другом двунадесятом празднике — Успении Пресвятой Богородицы и о чуде, связанном с этим днем.

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