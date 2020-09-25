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Украина

Положенные с 1 сентября надбавки получат не все медики: в Минздраве назвали причину

15:55 25 сентября 2020
Врач и пациент

Несмотря на решение о повышении выплат медикам с 1 сентября, похоже, не все врачи, медсестры и младший медперсонал получит надбавки.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, из 1600 медицинский учреждений заявления о выделении средств не подал 450.

«Национальная служба здравоохранения Украины начала прием заявок от медицинских учреждений на выделение средств для выплаты надбавок еще 11 сентября», — заявил министр.

В Минздраве напомнили, что запланирована выплата надбавок в таких размерах: 70% должностного оклада — врачам, медицинским сестрам — 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу — 25% минимальной заработной платы

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Максим Степанов объяснял, как человек, находящийся на 14-дневной самоизоляции из-за COVID-19, может досрочно прервать карантин — это позволит сделать отрицательный ПЦР-тест, сделанный на восьмой день изоляции.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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