Стрелять или не стрелять? Минобороны растолковало приказ о якобы запрете открывать ответный огонь

Министерство обороны разъяснило вопросы выплаты нового дополнительного вознаграждения для военнослужащих, которые непосредственно участвуют в Операции объединенных сил на Донбассе. Напомним, ранее действия руководства Генштаба и Минобороны во время перемирия раскритиковал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

Доплату ввели с 27 июля 2020 года, — сообщили в Facebook Оперативного командования «Восток».

По словам министра обороны Андрея Тарана, доплата осуществляется дополнительно ко всем выплатам участникам ООС, и введена в соответствии с постановлением КМ от 29 июля 2020 № 741. Соответствующий же приказ Министерства обороны от 16 сентября № 330, определяющий размер дополнительного вознаграждения и порядок его выплаты, вступил в силу 25 сентября.

«По предварительным расчетам Департамента финансов Минобороны, в июле-сентябре 2020 года в качестве данного дополнительного вознаграждения военнослужащим будет выплачено около 250 млн. гривен. На текущий 2020 год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено», — сообщил министр.

При этом в министерстве заявили, что приказ определяет размер дополнительного вознаграждения и порядок его выплаты, но не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения.

«Любое толкование условий этих выплат как „введение каких-то штрафов“» являются абсолютно манипулятивным и политизированным", — заявили военные.

Напомним, в сети расценили приказ уравнивание ведения боевых действий украинской армией и административного правонарушения, а журналист Юрий Бутусов обратил внимание, что военнослужащих будут штрафовать не только за админнарушения, но и «наличие неучтенных при исполнении служебных обязанностей случаев заболеваний из-за нарушения правил гигиены», случаи травмирования из-за нарушения мер безопасности, суициды и «неоправданные боевые потери».



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