Конец старых купюр и рост тарифов на свет: что изменится в Украине с 1 октября (фото)

30 сентября 2020 года— последний день «жизни» 25-копеечных монет. Отныне суммы в чеках должны округляться до кратных 10 копейкам. (Отметим — это касается общей суммы, а не цены каждой позиции в чеке, как это часто делают в магазинах.) Такая же судьба и у купюр номиналом в 5−200 гривен, выпущенных до 2003 года. 1 октября их уже не примут в качестве платежного средства. Также с 1 октября начнется изъятие из обращения бумажных 1- и 2-гривневых купюр и «желтых» монет в 1 гривню.

Нацбанк продолжает оптимизировать банкнотно-монетный ряд. 25-копеечные монеты и старые банкноты перестанут быть платежным средством. Сдать их в банки для зачисления сумм на счет предприятия смогут до 16 октября. Граждане же могут обменивать их на действующие дензнаки в обычных банках — в течение года, в Нацбанке и уполномоченных банках («Ощадбанк», «Приватбанк», «Райффайзен Банк», «Аваль», ПУМБ) до 30 сентября 2023 года. 1-, 2-гривневые банкноты и «большие» 1-гривневые монеты пока при платежах принимаются без ограничений, но, попадая в банки, они будут изыматься из обращения, заменяясь новыми монетами в 1 и 2 гривни.

Деньги, которые выводят из обращения

Где, как и когда можно обменять деньги, которые выводят из обращения, читайте здесь.

Ряд СМИ сообщил, что с 1 октября отменяется социальная льгота на первые 100 киловатт электроэнергии (также — для первых 3000 киловатт в домах с электроотоплением в отопительный сезон и, без ограничений, для многодетных семей и общежитий). И цена их составит не 90 копеек/киловатт, как сейчас, а 1,68 гривни. Однако в НКРЭКУ «ФАКТАМ» сказали, что пока изменений тарифов не планируется. Предложение об отмене этой тарифной льготы с 1 октября было выдвинуто Минэкоэнерго весной этого года — в Меморандуме о взаимопонимании с инвесторами в сфере возобновляемой энергетики — и поддержано НКРЭКУ. Однако пока не было реализовано. А вот тарифы на отопление будут расти.

С 1 октября 2020 года «Приватбанк» меняет ряд тарифов. Как сообщает пресс-служба банка, с целью соблюдения социальной дистанции в его отделениях, устанавливаются более выгодные тарифы для использования дистанционного банкинга. В первую очередь — предпринимателями. Так, тариф за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания составит теперь 5 гривен вместо 7, а тариф за внесение выручки через кассу банка устанавливается в 20 гривен (оба — независимо от вносимой суммы). Тарифы за послеоперационное обслуживание (проведение операций после окончания банковского дня) отменяются.



Корпоративные клиенты за платежи на счета в других банках будут платить по 3 гривни за перевод (внутрибанковские платежи остаются бесплатными). Снять наличные с корпоративных карт и карт «Ключ к счету» можно будет за 1% от суммы, а нецелевое пополнение этих карт обойдется в 0,5%.

В связи со снятием 28 сентября ограничений на въезд иностранцев в Украину, МАУ вводит новые рейсы из Киева на Брюссель, Дюссельдорф, Лондон, Прагу и Баку, а также ряд стыковок международных и внутренних рейсов. А авиакомпания Azur Air Ukraine открывает рейсы из Киева в Доминикану (Ла-Романа) и ОАЭ (Дубай).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», теперь родители новорожденных могут вместо «бэби-бокса» получить его денежную компенсацию, открыв спецсчет в «Приватбанке».

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Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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