Как гуманитарная помощь Рината Ахметова повлияла на жизнь мирных жителей Донбасса – исследование

3,5 миллиона мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате вооруженного конфликта, получили гуманитарную помощь Рината Ахметова. Таковы результаты исследования Impact Study — уникальной для Украины методологии, с помощью которой изучают влияние социальных проектов на конкретные показатели качества жизни людей, — проведенного по инициативе Фонда специалистами британской консалтинговой компании Envoy Partnership.

«С началом вооруженного конфликта на Донбассе Ринат Ахметов поручил Фонду делать всё для предотвращения гуманитарной катастрофы. Гуманитарная миссия началась с экстренной эвакуации и расселения людей из горячих точек. Проект „Продуктовая помощь населению“ стал самой системной помощью жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим от вооруженного конфликта. В рамках проекта мирным жителям Донбасса было выдано более 12,5 миллиона продуктовых наборов с обеих сторон линии соприкосновения. В конце 2019 года мы задали себе вопрос: насколько эффективной была наша помощь. Оказалось, что в мире существует методология, которая позволяет оценить влияние нашей помощи на жизни наших благополучателей. Эта методология называется „Социальный возврат на инвестицию“. Одним из разработчиков данной методологии стал Оливер Кемптон. Именно его и его компанию Envoy Partnership мы привлекли к проведению исследования о том, каково социальное влияние нашей помощи», — отметила член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Партнер и соучредитель Envoy Partnership Оливер Кемптон рассказал, что исследование, проведенное по инициативе Фонда Рината Ахметова, выходило за рамки просто количественной оценки объема предоставленной продовольственной помощи и числа людей, которые ее получили.

«Социальное влияние — это измерение и оценка результатов, представленных в монетарном выражении, где эти результаты включают социальные, экологические, финансовые и экономические изменения. Социальное влияние — это количественная оценка относительной важности изменений, которые люди переживают в своей жизни. Исследование показывает некоторые последствия вооруженного конфликта на Донбассе и то, как проект „Продуктовая помощь населению“ Фонда Рината Ахметова повлиял на жизнь мирных жителей», — сказал Оливер Кемптон.

Исследование проводилось в шесть этапов и продолжалось несколько месяцев. Было опрошено 1600 получателей продуктовой помощи Фонда Рината Ахметова.

Вот ключевые выводы отчета:

Помощь Фонда Рината Ахметова в целом получили 3,5 миллиона мирных жителей в зоне конфликта.

Четверо из пяти пострадавших от конфликта получили поддержку Гуманитарного Штаба Рината Ахметова.

Четверо из пяти жителей были обеспечены продуктами, которые покрывали основные потребности в пище, а трое из четырех жителей не смогли бы прокормить себя и оказались бы в условиях голода без помощи Фонда.

Продовольственная помощь улучшила благосостояние получателей. 96% чувствовали заботу и что о них не забыли, а 94% - чувствовали себя значимыми и менее изолированными.

Также Емченко отметила, что Фонд стал первым, кто применил оценку Социального влияния в Украине, и готов рассказать о методологии организациям и государственным институтам.



Краткий отчет с результатами исследования социального влияния проекта Продуктовая помощь населению будет опубликован до конца сентября в разделе «Публикации» на сайте Музея Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных».

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