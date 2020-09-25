Закроют ли детсады и школы в Киеве с 1 октября: Кличко внес ясность

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о намерении городских властей закрыть с 1 октября 2020 года школы и детские сады. Напомним, с 28 сентября Киев переместится из «оранжевой» в «желтую» карантинную зону.

По его словам, на карантин продолжат закрывать только те заведения или отдельные классы и группы, где выявлены заболевшие. Так, на данный момент в столице насчитывается 126 школ, где на самоизоляцию или дистанционное обучение переведены 296 классов, где есть больные учащиеся (их в Киеве 331).

Еще 6 школ закрыты на карантин в связи со случаями заболевания среди педагогов (всего в городе больны 174 учителя).

В детских садах, где обнаружены случаи инфицирования, временно закрыты 22 группы. Закрыт на карантин один садик — в Печерском районе.

Заявление мэра вызвало бурную реакцию в сети.

Так, Елена Кучер недоумевает, почему детям не делают тесты, а в школах не налажена эффективная система мониторинга учеников с симптомами ОРВИ, а Алла Кучерук считает, что в выборочной отправке классов на самоизоляцию нет логики, что приводит к дискриминации детей.

В свою очередь Роман Дудяк подозревает, что продолжение работы школ не приведет ни к чему хорошему.

«Киев должен быть в „красной“ зоне, вы играетесь с огнем», — написал он.

Напомним, в Украине могут изменить даты осенних школьных каникул, но с пандемией это не связано.

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