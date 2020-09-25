"Пытается открывать глаза, но нужно еще время": Геращенко рассказала о состоянии Балуха

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха, который был зверски избит в киевском «Гидропарке», начали выводить из медикаментозного сна.

По словам народного депутата от партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко, состояние пациента оценивается как стабильное.

«Пациент в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма», — написала Геращенко в соцсети.

Напомним, Балуха избили в годовщину его освобождения, 8 сентября 2020 года. Мужчина был госпитализирован с тяжелой травмы головы, его прооперировали.

Подозреваемого в нападении на Балуха задержали, а 19 сентября — избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог.



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