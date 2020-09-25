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Украина

"Результат положительный": нардеп Магомедов признался в "новомодной" болезни (видео)

21:21 25 сентября 2020
«Результат положительный»: нардеп Магомедов признался в «новомодной» болезни (видео)

Еще один народный депутат Украины заразился коронавирусом — позитивный ПЦР-тест сдал Муса Магомедов (бывший директор Авдеевского коксохимического завода). Напомним, в середине сентября стало известно об инфицировании его коллеги — Дмитрия Шпенова.

В связи с этим он записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя «ничего», и даже обоняние не пропало.

«Почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую», — сообщил нардеп, который находится на самоизоляции.

По его словам, он уже сообщил о своем диагнозе всем, с кем контактировал в последнее время.

Напомним, ранее аналогичное заявление сделал депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк.

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