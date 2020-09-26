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Украина

В октябре в Украину придет ранее не встречавшийся вирус гриппа: что о нем известно

1:25 26 сентября 2020
Грипп

Помимо распространения в стране коронавируса Украину с октября текущего года ожидает начало нового эпидемического сезона гриппа и ОРВИ.

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает 048.ua.

По словам медика, такие прогнозы озвучила Всемирная организация здравоохранения.

Речь идёт трёх штаммах, в числе которых гонконгский H3N2, успевший принять новую форму.

Главная проблема в том, что симптомы гриппа, ОРВИ и коронавируса очень схожи между собой, что может усложнить работу врачей.

«На этом фоне должна быть дифференциальная ПЦР-диагностика между COVID-19, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Мы подготовили и направили в органы власти письма о приобретении тестов за счёт местных бюджетов. Надеюсь, что нас услышат, и мы сможем обеспечить диагностику COVID-19 и дифференциальную диагностику гриппа», — сказал Виталий Гончаров.

Он добавил, кадры и ресурсы для проведения мониторинговых исследований в лабораторном центре есть. Остается получить сами тесты.

Как известно, гонконгский грипп, или А2-Гонконг, первые случаи заражения которым были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года, был вызван штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшим от H2N2. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65-летнего возраста. За три года (1968—1970), от нее в разных странах умерло от одного до четырех миллионов человек. Вторая гибель людей от H3N2 произошла в 1969−70 годах, в некоторых странах (Великобритания, Франция, Япония и Австралия), второй сезон пандемии был в два-пять раз тяжелее первого. В дальнейшем, из-за выработанного у большинства населения планеты иммунитета, вспышки гонконгского гриппа перестали носить характер пандемии. В настоящее время разновидности вируса H3N2 остаются в обращении как штамм сезонного гриппа, не приводя однако к каким-либо глобальным катастрофическим последствиям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный санврач Украины Виктор Ляшко анонсировал важную украинскую разработку: в стране готовится к выпуску тест-система, позволяющая выявить у человека заболевание не только COVID-19, но и гриппом.

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