В ОБСЕ назвали количество жертв среди мирных жителей на Донбассе с начала перемирия

Несмотря на то, что Россия продолжает применять на Донбассе тактику контролируемой эскалации, осуществляя отдельные вооруженные провокации, из-за которой гибнут украинские военнослужащие, среди гражданских лиц жертв обстрелов с начала 27 июля, начала перемирия, не было.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ) на ее сайте.

При этом составители отчета отмечают, что мирные граждане погибали в результате подрыва на минах и других взрывоопасных предметах.

«Миссия подтвердила сообщение о шести жертвах среди гражданского населения (в том числе одном погибшем) вследствии срабатывания взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Общее же количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составило 70 человек: 10 погибших и 60 раненых.

Напомним, накануне в ООН заявили, что с начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Более 7000 мирных жителей получили ранения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин высказал мненее, что «мир, обещаемый Зеленским, — это скрытая форма войны», и что у руководства страны нет четкой стратегии освобождения временно оккупированных Донбасса и Крыма.

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