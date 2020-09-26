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Украина

Бабьему лету — конец: синоптики предупредили о резком изменении погоды

7:14 26 сентября 2020
Бабьему лету&nbsp;— конец: синоптики предупредили о резком изменении погоды

В выходные дни, 26 и 27 сентября, в западной части Украины ожидаются дожди и некоторое снижение температуры воздуха. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Грозовые дожди в субботу будут идти от Закарпатья до Хмельницкого (исключение составит разве что Ровенщина), при этом они будут сопровождаться незначительным похолоданием — столбики термометров покажут от +18 до +22 градуса.

В центре и на востоке Украины 26 сентября будет по-прежнему сухо, температура воздуха — до +23-+27 градусов. В Киеве ожидается малооблачный день и до +26 градусов тепла.

В воскресенье, 27 сентября, грозовые дожди захватят всю территорию Украины, на западе температура снизится до +13-+18 градусов, а в центре и на севере — до +17-+19 градусов. Тепло сохранится только на юге — там столбики термометров покажут +22-+24 градусов.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» заявил, что в конце сентября в Украине принесет холодные дожди и даже ночные заморозки.

Фото Одесская жизнь

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