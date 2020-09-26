Для получения "паспорта ДНР" введена обязательная процедура дактилоскопии

На сайте так называемого «парламента ДНР» появилось сообщение о том, что отныне все, получающие «республиканские паспорта», обязаны проходить процедуру дактилоскопии: «депутаты» единогласно приняли поправки в «закон» «О государственной дактилоскопической регистрации». После того, как «документ» подпишет главарь «ДНР» Пушилин, он вступит в силу.

Как разъяснили СМИ ОРДО, «паспорт ДНР» необходим для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.

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Выдача «паспортов» производится на оккупированной территории с 2016 года. По последним данным, документ получили свыше полумиллиона человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях в Казахстане был приговорен к трем годам тюрьмы местный житель, обвиненный в участии в боях на Донбассе на стороне боевиков.

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