28.15 / 28.37 32.56 / 33.07
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Для получения "паспорта ДНР" введена обязательная процедура дактилоскопии

9:00 26 сентября 2020
дактилоскопия

На сайте так называемого «парламента ДНР» появилось сообщение о том, что отныне все, получающие «республиканские паспорта», обязаны проходить процедуру дактилоскопии: «депутаты» единогласно приняли поправки в «закон» «О государственной дактилоскопической регистрации». После того, как «документ» подпишет главарь «ДНР» Пушилин, он вступит в силу.

Как разъяснили СМИ ОРДО, «паспорт ДНР» необходим для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.

Читайте также: Пушилин разрешил жителям неподконтрольных территорий пользоваться украинскими паспортами, но с условием

Выдача «паспортов» производится на оккупированной территории с 2016 года. По последним данным, документ получили свыше полумиллиона человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях в Казахстане был приговорен к трем годам тюрьмы местный житель, обвиненный в участии в боях на Донбассе на стороне боевиков.

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
В сети появился список жертв авиакатастрофы в Чугуеве

В сети появились список и фото жертв авиакатастрофы в Чугуеве

Тарзан и Настя

Любовница Тарзана жестко высмеяла его в Instagram под песню Наташи Королевой (видео)

Девочка

В Херсоне устроили самосуд над педофилом, склонявшим к интиму 14-летнюю девочку

Воздвижение

Крестовоздвижение: что это за праздник и что запрещено делать в этот день

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер