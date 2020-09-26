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Украина

Проблемы с географией: BBC снова оскандалилась, "отдав" Крым России

12:37 26 сентября 2020
Крым

Британская телерадиовещательная корпорация BBC опубликовала карту Украины без оккупированного Россией Крыма, когда сообщала об авиакатастрофе с самолетом АН-26 в Чугуеве.

Изображение карты было опубликовано на сайте. В связи с этим посольство Украины в Британии написало редакции ВВС и выразило надежду, что эту ошибку исправят.

«BBC World, трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки #CrimeaIsUkraine», — говорится в сообщении посольства.

Позже на сайте ВВС карту обрезали так, чтобы Крыма не было видно. Однако часть полуострова попала на изображение, где видно, что он не закрашен одним цветом с Украиной.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, в конце 2017 года BBC Sport опубликовал видеанонс к чемпионату мира по футболу-2018, в котором аннексированный Крым также был изображен как часть соседней России.

Как писали «ФАКТЫ», подобные конфузы не являются редкостью и для других западных СМИ. Так, недавно в Финляндии телеканал YLE Uutiset показал карту мира, на которой аннексированный Крым был обозначен как территория Российской Федерации. А перед этим Крым «отдала» России испанская телекомпания.

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