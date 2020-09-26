«Укрзалізницю» обязали выплатить России почти 2 млрд гривен

Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозсуда Донецкой области от 27 июля 2020 года об обязательстве компании «Укрзалізниця» оплатить долг Сбербанку России. Это следует из текста постановления от 17 сентября, обнародованного в Едином госреестре судебных решений.

Так, сумма долга составляет 68 млн долларов или 1,86 млрд гривен.

«Апелляционную жалобу Акционерного общества „Укрзалізниця“ оставить без удовлетворения. Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 года по делу № 910/22858/17 оставить без изменений», — говорится в тексте постановления суда.

Ранее Большая палата Верховного суда признала «Укрзалізницю» правопреемницей по долгам Донецкой железной дороги. В компании с решением суда не согласны и считают, что оно угрожает национальной безопасности Украины и стабильной работе железной дороги.

По данным компании, сейчас на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тысяч грузовых вагонов «Укрзалізниці», почти 6 тысяч вагонов других собственников, почти 6 тысяч пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

Как писали «ФАКТЫ», три года назад ПАО «Укрзалізниця» ввело запрет на перевозку грузов и пустых вагонов, в том числе транзит по территории Украины для ряда компаний из РФ. Так, была запрещена перевозка грузов в вагонах компаний «Сбербанк Лизинг», «СГ-Транс», «НефтеТрансСервис», «Первая Грузовая Компания», «Федеральная грузовая компания», «Промтрансинвест», «Первая грузовая компания в Украине», «Рейл 1520 Сервис», «Агрокомплекс», «Астон продукты питания ингредиенты», а также ряда филиалов «СГ-Транс».

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