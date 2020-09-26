Cемьям жертв авиакатастрофы под Чугуевом выплатят по 1,5 млн гривен, — решение Кабмина

Кабинет Министров на чрезвычайном заседании 26 сентября подтвердил решение о создании комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом.

Она должна доложить о результатах своей работы до 25 октября 2020 года, сообщает пресс-служба правительства.

Также Министерством обороны принято решение о выплате семьям погибших военнослужащих одноразовой денежной помощи.

По словам заместителя министра обороны Игоря Старобинского, размер выплат составит 750 прожиточных минимумов, что соответствует 1576,5 тысяч гривен.

«Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны», — сказал он.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики выяснить, был ли застрахован экипаж.

Напомним, военный самолет упал на 530 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский и загорелся. На борту находились 27 человек, из них выжил только один курсант Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба — Валерий Золочевский.

Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы.

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