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Украина

В Киеве приспустили главный флаг Украины

14:46 26 сентября 2020
Флаг Украины

Киев приспустил флаги в знак траура и памяти военных и курсантов Университета воздушных сил имени Кожедуба, погибших в катастрофе самолета в Харьковской области. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

«Приспустили и главный флаг Украины. Вечная память и слава защитникам нашего государства…» — добавил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине Дня траура в память о погибших курсантах.

«Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября день траура», — написал президент в соцсети.

При этом он призвал обеспечить полноценное лечение выжившего курсанта и выплатить компенсации потерявшим близких.

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