Зеленский навестил единственного выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом
Президент Владимир Зеленский посетил курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил 20-летнего Вячеслава Золочевского, который оказался единственным выжившим при крушении военно-транспортного самолета Ан-26.
В настоящее время курсант находится в Военно-клиническом центре Северного региона, где его состояние оценивают как средней тяжести.
Вячеслав рассказал Зеленскому, что не помнит всех обстоятельств крушения, президент же обратился к нему со словами поддержки.
«Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи», — цитирует слова главы государства его пресс-служба.
Также президент пообщался с матерью курсанта Ириной, пообещав ей всю возможную помощь.
Медики заверили, что парень находится в стабильном состоянии и может быть выписан из клиники уже на следующей неделе (с получением отпуска).
Напомним, всего на борту упавшего самолета находились 20 курсантов и семеро членов экипажа. Министерство обороны решило выплатить семьям погибших по 1,5 млн гривен.
Фото Офиса президента Украины357
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