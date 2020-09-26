Зеленский навестил единственного выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом

Президент Владимир Зеленский посетил курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил 20-летнего Вячеслава Золочевского, который оказался единственным выжившим при крушении военно-транспортного самолета Ан-26.

В настоящее время курсант находится в Военно-клиническом центре Северного региона, где его состояние оценивают как средней тяжести.

Вячеслав рассказал Зеленскому, что не помнит всех обстоятельств крушения, президент же обратился к нему со словами поддержки.

«Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи», — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Также президент пообщался с матерью курсанта Ириной, пообещав ей всю возможную помощь.

Медики заверили, что парень находится в стабильном состоянии и может быть выписан из клиники уже на следующей неделе (с получением отпуска).

Напомним, всего на борту упавшего самолета находились 20 курсантов и семеро членов экипажа. Министерство обороны решило выплатить семьям погибших по 1,5 млн гривен.

Фото Офиса президента Украины

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