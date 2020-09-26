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Украина

"Черные ящики" упавшего Ан-26 достать пока невозможно, — глава следственной комиссии Уруский

15:39 26 сентября 2020
Авиакатастрофа

Доступа к бортовым самописцам самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, пока нет. Об этом сказал на внеочередном заседании правительства глава следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский.

«Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших. Как только будут завершены работы с телами погибших, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные», — сказал он, сообщает Цензор.НЕТ.

Как писали «ФАКТЫ», Кабинет Министров на чрезвычайном заседании 26 сентября подтвердил решение о создании комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 под Чугуевом. Также Министерством обороны принято решение о выплате семьям погибших военнослужащих одноразовой денежной помощи. Размер выплат составит 750 прожиточных минимумов, что соответствует 1576,5 тысяч гривен.

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