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Украина

Грозы, град и штормовой ветер: последний день уходящей недели не порадует украинцев погодой

16:22 26 сентября 2020
Прогноз погоды

В Украине 27 сентября ожидается дождливая погода. Такой прогноз дала известный синоптик Наталья Диденко.

«Циклон в воскресенье придвинется ближе — в Украине ожидаются дожди. Возможны локально ливни, грозы и град», — написала она в Facebook.

Ветер будет достигать штормовых значений. Температура в западных областях упадет до +14 +18 градусов, на севере и в Винницкой области до +18 +22 градусов, на остальной территории еще будет тепло, +22 +28 градусов.

«В Киеве завтра также — дождь и сильный ветер. В течение дня максимально близко +19 +20 градусов», — пишет она.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировал, что осень в 2020 году будет немного дождливой и дважды согреет «бабьим» летом. По его словам, заморозки в Украине возможны в конце октября.

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