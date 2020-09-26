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«Происходит что-то страшное»: в «обезвоженном» Крыму продолжают исчезать реки (фото)

17:00 26 сентября 2020
Река

В оккупированном Крыму пересохла река Танасу — это еще одно следствие дефицита пресной воды, который испытывает полуостров.

Как сообщает издание Крым.Реалии, пересохла река Танасу, которая протекает в Белогорском районе и является правым притоком реки Биюк-Карасу. По словам местных жителей, река высохла в третьей декаде сентября. Кроме того, в этом районе в селе Кирпичное полностью высох пруд, служивший водопоем для скота и местом рыбалки для местных жителей, — это произошло впервые за много лет.

«Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш ставок. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой», — рассказал один из жителей села Кирпичное.

Ранее у Зеленского ответили Кремлю по поводу права перекрывать Северо-Крымский канал.

Фото: Крым. Реалии

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«Происходит что-то страшное»: в «обезвоженном» Крыму продолжают исчезать реки (фото)

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