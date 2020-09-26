Опубликован полный список жертв авиакатастрофы под Чугуевом

Стал известны данные всех, кто погиб при крушении военного транспортного самолета АН-26 в Чугуеве. Трагедия унесла жизни 7 офицеров и 20 курсантов.

Список опубликовал Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба на своей странице в Facebook.

Офицеры:

• майор Кишеня Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г. р .,

• капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г. р .,

• капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г. р .,

• старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991 г. р .,

• старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980 г. р .,

• прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г. р .,

• прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979 г. р .,

Курсанты:

• младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000 г. р .;

• солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000 г. р .;

• солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г. р .;

• солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000 г. р .;

• солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г. р .;

• солдат Зибюк Константин Олегович, 15.07.2001 г. р .;

• солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001 г. р .;

• солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001 г. р .;

• сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998 г. р .;

• солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000 г. р .;

• солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г. р .;

• старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993 г. р .;

• солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999 г. р .;

• солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994 г. р .;

• солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г. р .;

• солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г. р .;

• солдат Хомьячук Максим Владимирович, 19.02.1999 г. р .;

• старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999 г. р .;

• солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999 г. р .

Ранее сообщалось, что черные ящики АН-26 достать пока не удается.

Фото: 24tv.ua

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