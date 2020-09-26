Опубликован полный список жертв авиакатастрофы под Чугуевом
Стал известны данные всех, кто погиб при крушении военного транспортного самолета АН-26 в Чугуеве. Трагедия унесла жизни 7 офицеров и 20 курсантов.
Список опубликовал Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба на своей странице в Facebook.
Офицеры:
• майор Кишеня Богдан Вячеславович,
• капитан Остапенко Алексей Георгиевич,
• капитан Добреля Дмитрий Денисович,
• старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович,
• старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович,
• прапорщик Иванов Евгений Сергеевич,
• прапорщик Широчук Олег Николаевич,
Курсанты:
• младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович,
• солдат Бойко Александр Анатольевич,
• солдат Булий Ростислав Владимирович,
• солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович,
• солдат Донец Дмитрий Евгеньевич,
• солдат Зибюк Константин Олегович,
• солдат Клевец Александр Александрович,
• солдат Матвийчук Богдан Николаевич,
• сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич,
• солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич,
• солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович,
• старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович,
• солдат Дудла Артем Михайлович,
• солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич,
• солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич,
• солдат Студинский Дмитрий Витальевич,
• солдат Хомьячук Максим Владимирович,
• старший сержант Корчовский Роман Александрович,
• солдат Олабин Владимир Вадимович,
Ранее сообщалось, что черные ящики АН-26 достать пока не удается.
Фото: 24tv.ua193
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