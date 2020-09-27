В Украине резко меняется погода: прогноз синоптиков на следующую неделю

Начиная с воскресенья, 27 сентября, на всей территории Украины будут идти дожди. Также надвигается похолодание.

Как сообщает Укргидрометцентр, похолодание начнется с западных регионов, где температура воздуха уже в воскресенье понизится до +14 градусов. На остальной территории станы еще сохранится теплая погода — до +26 градусов. При этом на все регионы обрушатся дожди и грозы.

В понедельник немного прояснится, но далее на неделе всю Украину опять зальет дождями. Теплее всего будет в Крыму — до +22 градусов. В Киеве температура будет достигать +20 градусов. В других регионах сохранится прохладная погода. Временем облачность будет рассеиваться, но прояснения, по прогнозам синоптиков, будут недолгими.

Ранее сообщалось, что по всей территории Украины пройдут грозы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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