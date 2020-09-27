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Украина

В Украине выпал первый снег (видео, фото)

12:29 27 сентября 2020
Снег

В Украине в Карпатах 27 сентября выпал первый снег. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. Ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине осень.

«По состоянию на 8:55 27.09.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 °C, ветер юго-западный 10−12м/с, облачно, дождь с мокрым снегом, ограниченная видимость до 100 м», — сказано в сообщении.

О первом снеге в Карпатах также сообщают местные жители в соцсетях. Они также делятся фотографиями.

Как писали «ФАКТЫ», в Украину 27 сентября пришел циклон и принес с собой дождливую погоду. Местами также возможен град и шквальный ветер. В западных областях упала температура до +14 +18 градусов, на севере Украины и в Винницкой области до +18 +22.

По прогнозу синоптиков, прохладная погода продержится несколько дней.

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