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Украина

Умер 36-летний журналист ТСН

14:20 27 сентября 2020
Олег Тудан

От онкологического заболевания умер украинский журналист Олег Тудан. Ему было всего 36 лет. Ранее от сердечного приступа скончался известный украинский журналист-международник.

О смерти Олег Тудана его подруга Кристина Гаврилюк написала в своем Facebook. Журналист работал корреспондентом «1+1» и «Суспільне Буковина» в Черновцах.

Известно, что последние три года Олег Тудан болел раком. Ему провели операцию по удалению злокачественной опухоли, но в этом году возник рецидив заболевания. Журналист проходил курсы иммунотерапии. Буквально в прошлом месяце Олег был настроен оптимистично и надеялся на выздоровление. К сожалению, болезнь привела к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что умер известный украинский диктор, который озвучивал «Коломбо», «Альфа» и «Трансформеров».

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