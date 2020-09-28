Идет похолодание: как изменится погода в последние дни сентября

Последние дни сентября будут дождливыми, а дневные температуры снизятся до 15−17 градусов. Тепло задержится в южных регионах — там до +20. В Карпатах, где недавно выпал первый снег, ожидаются и другие погодные сюрпризы: из-за сильных осадков есть опасность схождения селевых потоков.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 28 сентября дожди пройдут в западных областях. На остальной территории малооблачно, без осадков.

29 сентября дожди распространятся на центральные и южные области. На западе похолодает, ночью там до +8 градусов.

30 сентября дождями будет охвачена вся Украина. Температура снизится везде, за исключением южной части страны.

Напомним, народные синоптики уже составили прогноз на октябрь и ждут второго бабьего лета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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